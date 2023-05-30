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НовостиОбщество30 мая 2023 4:15

Опасных зараженных клещей обнаружили в Рязанской области

Клещей, зараженных боррелиозом и анаплазмозом, выявили в Рязанской области
Источник:kp.ru
В Рязанской области выявлены зараженные клещи.

В Рязанской области выявлены зараженные клещи.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На минувшей неделе в медорганизации Рязанской области обратились 108 человек, которые пострадали от укусов клещей. Из них - 54 ребенка, приводит цифры региональное управление Роспотребнадзора.

Во время исследования клещей, снятых с людей, специалисты обнаружили зараженных паукообразных из царства животных. В частности, в лаборатории установили зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза (15,3%), а также гранулоцитарного анаплазмоза человека (2,4%).

Санитарные врачи заверяют, что ситуация по клещам в Рязанской области находится под контролем.