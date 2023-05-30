Опасных зараженных клещей обнаружили в Рязанской области

В Рязанской области выявлены зараженные клещи. Фото: Олег УКЛАДОВ

На минувшей неделе в медорганизации Рязанской области обратились 108 человек, которые пострадали от укусов клещей. Из них - 54 ребенка, приводит цифры региональное управление Роспотребнадзора.

Во время исследования клещей, снятых с людей, специалисты обнаружили зараженных паукообразных из царства животных. В частности, в лаборатории установили зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза (15,3%), а также гранулоцитарного анаплазмоза человека (2,4%).

Санитарные врачи заверяют, что ситуация по клещам в Рязанской области находится под контролем.