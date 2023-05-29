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НовостиОбщество29 мая 2023 20:04

Появилась программа открытия фестивального лета в Торговом городке 1 июня

Основные мероприятия начнутся в 13:00 и завершатся в 20:00
Источник:kp.ru
1 июня в Рязани состоится открытие фестивального лета в Торговом городке. Опубликована программа.

1 июня в Рязани состоится открытие фестивального лета в Торговом городке. Опубликована программа.

1 июня в Рязани состоится открытие фестивального лета в Торговом городке. Канал, посвященный новому общественному пространству, опубликовал программу первого события после реконструкции.

Начнется она в 13:00 с презентации резиденции рязанских брендов «Торговый городок». Тогда же заработает кафетерий с блюдами от рязанских гастрономических проектов и начнется выставка советской автоклассики, которая продлится до 20:00.

В 14:00 откроется магазин рязанских брендов, начнутся мастер-классы по народным художественным промыслам, игры для всей семьи, детские интерактивы, а также стартует «лекторий о советской архитектуре, развитии народных промыслов и креативных индустриях». Почти все мероприятия продлятся до 20:00, а мастер-классы - до 18:00.

В 15:00 запустят танцевальную площадку, на которой запланированы выставления джазовой группы Transformer (15:00 - 16:00), кавер-групп Timers (18:00 - 19:00) и Хулиганы (19:00-20:00)