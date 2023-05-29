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НовостиОбщество29 мая 2023 14:37

Две девочки перевернулись на квадроцикле в Шацком районе

Управлял сложной техникой 13-летний ребенок
Источник:kp.ru
Две девочки перевернулись на квадроцикле в Шацком районе

Две девочки перевернулись на квадроцикле в Шацком районе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье вечером, 28 мая, в селе Ямбирно Шацкого района две девочки попали в ДТП. Подробности аварии сообщает издательство «Пресса».

Детей в возрасте 12 и 13 лет доставили в отделение скорой помощи в межрайонную больницу. Отмечается, что серьезных травм в результате ДТП девочки не получили.

По предварительным данным, за рулем квадроцикла была 13-летняя девочка, а ее подруга ехала в качестве пассажира. Ребенок не справился с управлением, и машина перевернулась.

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства ДТП.