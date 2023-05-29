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НовостиПолитика29 мая 2023 13:52

И.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов не пришел на свое утверждение

Вместе с губернатором в Москве он встречался с министром сельского хозяйства России
Источник:kp.ru

29 мая гордума собралась на внеочередное заседание, чтобы принять отставку Елены Сорокиной и утвердить Виталия Артемова в качестве и.о. главы администрации Рязани. Первая перед депутатами выступила, а вот сменщика в зале не оказалось.

Впоследствии Артемов объяснил свое отсутствие в соцсетях. Утром понедельника он был вместе с губернатором Павлом Малковым в Москве. Представители Рязанской области провели встречу с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Как сообщил Артемов, в ходе встречи «рассматривались важные для развития региона вопросы».

«Погружаться в городские проблемы начал с минувшей пятницы. Ближайшие дни будут очень интенсивными», - высказался новоиспеченный градоначальник.