Рязанская гордума утвердила Виталия Артемова на пост и.о. главы администрации

Рязанская гордума утвердила Виталия Артемова на пост ИО главы администрации

В понедельник, 29 мая, на внеочередном заседании депутаты Рязанской городской думы утвердили Виталия Артемова на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани. Об этом сообщает ТГ-канал «Рязинформбюро».

Одновременно орган власти утвердил отставку экс-мэра Елены Сорокиной. За данные изменения проголосовали 31 депутат, трое воздержались и один высказался против.

Сообщается, что Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в региональной команде рязанского губернатора Павла Малкова.

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