В Рязанском районе ограничили движение по сельской дороге в Мельгуново до 30 ноября. Фото: Яндекс.карты

В Рязанском районе в деревне Мельгуново, что близ Секиотово, ограничили движение на участке дороги до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

На месте введения ограничений дорога пришла в ненормативное состояние из-за размытия и нуждается в ремонте. При этом этот участок был недавно отремонтирован, как весь отрезок пути от Секиотово.

Для автолюбителей предусмотрен объездной путь.