Кипятком на головы. В рязанском поселке Строитель прорвало трубу с горячей водой

В рязанском поселке Строитель прорвало трубу с горячей водой Фото: "Новая"

В понедельник, 29 мая, в поселке Строитель на улице Предзаводской прорвало трубу с горячим водоснабжением. В результате аварии без воды остались четыре многоквартирных жилых дома.

Как сообщается «Новая», причиной коммунальной аварии стал экскаватор, который проезжал под воздушной теплотрассой и задел трубы.

На место аварии выехала ремонтная бригада РМПТС, поврежденный участок отключили и приступили к ремонту. С 8 утра без горячей воды остались жители домов №№ 34 к.3, 34 к.5, 36 и 36 к. по улице Качевской.