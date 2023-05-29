На шести улицах Рязани 29 мая отключили холодную воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 29 мая в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал».

В понедельник до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Строителей, дом №1, дом №11, дом №11а, дом №1а, дом №3, дом №5, дом №5а, дом №5б, дом №7, дом №7а, дом №9, дом №9а, дом №13, дом №13а, дом №5в;

- улица Новая, дом №63;

- проезд Яблочкова, дом №3, дом №5а;

- улица Урицкого, дом №1/9, дом №11/61, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9;

- улица Циолковского, дом №11, дом №13, дом №15/5, дом №15/5, дом №19, дом №17;

- улица Юннатов, дом №10, дом №11/2, дом №12, дом №13, дом №15, дом №17, дом №7, дом №8/1.