Виталий Артемов-2014: что запомнилось

Со времени ухода Виталия Артемова с должности главы администрации Рязани прошло почти девять лет. За это время у нас уже сменилось три мэра, каждый из которых в свое время удостаивался своей долей критики и, иногда – похвалы.
Так уж повелось, что руководителей-чиновников у нас народ, в основном, ругает, а если и хвалит, то уже потом, после того как сравнит с работой его последователей.
Принято считать, что Артемов – крепкий хозяйственник, навел порядок в городе в сфере благоустройства. Даже Павел Малков признался, что не раз слышал о том, что Артемов – лучший мэр за последние годы. А лучшим его впервые признали наши читатели. Сегодня у вас есть возможность обосновать выбор двухлетней давности.
Вашему вниманию предлагается опрос, в котором вам предстоит определить, чем запомнился Виталий Артемов на посту мэра в период 2010-2014 годы.
Чем вам запомнилась работа Виталия Артемова в должности главы администрации Рязани в период 2010-2014 годы?
- Погрузил город во тьму, заменив городские фонари тусклыми светодиодниками;
- Начал реорганизацию общественного транспорта в Рязани;
- Погасил два из трех Вечных огней в городе;
- Лично контролировал работы по благоустройству и уборке города;
- Инициировал проведение городских субботников для расчистки улиц от наледи;
- Ограничил использование служебных автомобилей для руководителей подразделений администрации;
- Распорядился давать тепло в здание мэрии только после того, как оно поступит во все дома;
- Напрямую общался с журналистами на пресс-конференциях;
- Ввел в практику комплексный ремонт автодорог;
- Я помню совсем другое – напишу в комментариях.
Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.