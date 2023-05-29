Виталий Артемов-2014: что запомнилось

Со времени ухода Виталия Артемова с должности главы администрации Рязани прошло почти девять лет. За это время у нас уже сменилось три мэра, каждый из которых в свое время удостаивался своей долей критики и, иногда – похвалы.

Так уж повелось, что руководителей-чиновников у нас народ, в основном, ругает, а если и хвалит, то уже потом, после того как сравнит с работой его последователей.

Принято считать, что Артемов – крепкий хозяйственник, навел порядок в городе в сфере благоустройства. Даже Павел Малков признался, что не раз слышал о том, что Артемов – лучший мэр за последние годы. А лучшим его впервые признали наши читатели. Сегодня у вас есть возможность обосновать выбор двухлетней давности.

Вашему вниманию предлагается опрос, в котором вам предстоит определить, чем запомнился Виталий Артемов на посту мэра в период 2010-2014 годы.

Чем вам запомнилась работа Виталия Артемова в должности главы администрации Рязани в период 2010-2014 годы?

- Погрузил город во тьму, заменив городские фонари тусклыми светодиодниками;

- Начал реорганизацию общественного транспорта в Рязани;

- Погасил два из трех Вечных огней в городе;

- Лично контролировал работы по благоустройству и уборке города;

- Инициировал проведение городских субботников для расчистки улиц от наледи;

- Ограничил использование служебных автомобилей для руководителей подразделений администрации;

- Распорядился давать тепло в здание мэрии только после того, как оно поступит во все дома;

- Напрямую общался с журналистами на пресс-конференциях;

- Ввел в практику комплексный ремонт автодорог;

- Я помню совсем другое – напишу в комментариях.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.