В 21 районе Рязанской области 29 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Больше 70 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 29 мая.

В понедельник, 29 мая 2023 года, в 21 районе Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более семидесяти населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сасовский район:

- деревня Шафторка, деревня Лесные Цветы, поселок Ряньзя, деревня Новое — с 10:00 до 13:00.

Рыбновский район:

- деревня Войнюково, село Волынь, село Горяйново — с 10:00 до 16:00.

Сараевский район:

- поселок Красная Вершина — с 10:00 до 17:00;

- поселок Сараи — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Агро-Пустынь, деревня Деулино — с 10:00 до 16:00;

- деревня Рожок, деревня Храпылево, село Болошнево — с 10:00 до 17:00;

- поселок Новоселки — с 09:00 до 16:00.

Чучковский район:

- село Остро-Пластиково — с 10:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Казинка, село Высокое, село Ильинка — с 09:00 до 16:00;

- село Николо-Скопин, село Моховое, деревня Галино, село Рождествено, деревня Рюмки, деревня Деменьшино, село Гремячка — с 09:00 до 15:30.

Ухоловский район:

- село Ясенок — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Шевелево, деревня Уткино, деревня Барснево, деревня Сосы, деревня Савино, деревня Извеково, деревня Озерки, деревня Артемово, деревня Чебукино, деревня Дунино, деревня Амлешово, деревня Малая Матвеевка, деревня Аверькиево, деревня Неверово, деревня Анциферово, деревня Плишкино, деревня Соловово, деревня Ценово, деревня Сусово, деревня Щурово, деревня Аносово, деревня Пульхово, деревня Желудково, деревня Пансурово, деревня Большая Матвеевка, село Стружаны, деревня Зубово, деревня Алтухово — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Черная Речка — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Крутое, село Бестужево — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Маклаково — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- поселок Новая Жизнь, село Крутицы — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Ясаковские Выселки, село Огородниково, деревня Каменка, деревня Пахотино, село Степановка, поселок Огородниковские Выселки, село Половское — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Веряево, село Малые Мочилы — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Захарово — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- село Кольдюки — с 09:00 до 16:00.

Милославский район:

- село Змеевка — с 09:00 до 17:00.

Александро-Невский район:

- село Просечье — с 09:00 до 17:00.

Кадомский район:

- село Кочемирово — с 09:00 до 16:00.

Михайловский район:

- село Старое Киркино — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Казачья Слобода — с 09:00 до 17:00.