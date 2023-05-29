На праздник не зовут, Actimel не дают. Родители учеников школы №70 в Рязани возмущены отношением к их детям

Родители младшеклассников школы №70 в Рязани возмущены несправедливым отношением к их детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители 4 «Г» класса рязанской школы №70 (улица Сельских Строителей) обратились через социальные сети с открытым письмом к чиновникам министерства образования Рязанской области и администрации Рязани.

По словам родителей, с 2019 года дети обучаются в школе №70. Когда был набор в первый класс, набрали четыре класса, а учителя для Г-класса не было. После взяли молодого специалиста [указана фамилия], которая продолжала заочное обучение. Соответственно, оставляла класс, когда уходила на сессию. Учителя руководство школы для замены предоставляло, но не было равных возможностей «наравне с другими четвертыми классами» подготовится к ВПР.

«С марта мы просим администрацию школы провести родительское собрание, но до сих пор этого не сделано. И это, не взирая на то, что наш класс выпускной. Мы до сих пор не в курсе, останется ли наш класс, или его расформируют», - написала одна из родительниц.

Кроме того, мамы недовольны, что детям из 4 «Г» в столовой дают йогурт, хотя всем другим – Actimel. Объясняют это якобы тем, что для 4 «Г» не хватает.

«А 26 мая произошла совсем вопиющая ситуация, когда для классов нашей параллели — 4 «А», 4 «Б», 4 «В» праздник последнего звонка организовали, а наш класс на линейку не позвали. И дети нашего класса смотрели на это из окна. Просим провести проверку организации учебного процесса в школе №70 города Рязани», - призывают родители.

К настоящему времени официальной информации ни от управления образования Рязани, ни от министерства образования Рязанской области не поступало.