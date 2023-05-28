Режим ЧС отменили в Рязанской области с 26 мая

В Рязанской области отменили введенный из-за гибели озимых режим ЧС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 26 мая 2023 года на всей территории Рязанской области отменен режим ЧС. Соответствующее распоряжение за номером 254-рг подписал губернатор Павел Малков.

«В связи с ликвидацией последствий опасного агрометеорологического явления “ледяная корка“» - говорится в документе. К такому распоряжению глава региона пришел, учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области.

Режим ЧС в Рязанской области ввели 27 апреля 2023 года в границах всех районов, но наиболее пострадали Сараевский, Ухоловский, Шацкий, Сапожковский и Путятинский районы, где погибло от 64% до 90% посевов озимых культур.