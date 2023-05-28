Беспилотник заметили в небе под Рязанью днем 28 мая

Под Рязанью заметили беспилотник. Фото: Я62.

Воскресным днем 28 мая в небе над поселком Листвянка Рязанского района заметили беспилотный летательный аппарат. Об инциденте сообщает YA62 со ссылкой на местного очевидца.

По словам источника, летал беспилотник недолго, два круга – и улетел. Предполагается, что это был тренировочный полет.

В ноябре 2019 года беспилотник упал прямо в огород в поселке Листвянка. На пятиметровый дрон сбежались посмотреть все местные жители. Некоторые прочитали на борту аппарата название «Орион» (подробнее).