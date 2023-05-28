Дикие кабаны кошмарят и терроризируют все село в Михайловском районе

Жители Михайловского района пожаловались, что их «терроризируют» кабаны. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В селе Чурики Михайловского района дикие кабаны кошмарят и терроризируют людей. Об этом сообщает рязанка Анна Киринова в паблике НРВК.

«Мои родители вместе с собаками в восемь вечера 27 мая с огорода отгоняли семь взрослых кабанов и 30 маленьких кабанят. В прошлом году каждые один-два дня они приходили и копали огород. Чтобы их отогнать, приходилось выходить с вилами, двумя собаками, и еще одну собаку привязывать вдоль огорода», - пожаловалась девушка.

По словам девушки, они обращались «везде, где можно», но никто ничего не сделал. Она даже предположила, что кабанов разводят для отдыха VIP-персон.

«Уже годами просим навести порядок, но внимания ноль», - заключила девушка.