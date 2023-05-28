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НовостиОбщество28 мая 2023 11:26

Ни гроз, ни осадков. Рязанцев 29 мая ждут переменная облачность и +23 градуса

Рязанцев 29 мая ждут переменная облачность и +23 градуса
Источник:kp.ru
Рязанцев в 29 мая ждут переменная облачность и плюс 23 градуса.

Рязанцев в 29 мая ждут переменная облачность и плюс 23 градуса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 29 мая, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется северо-западный, западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в Рязанской области ночью +5… +10 градусов, днем +18… +23 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», дневная температура в Рязани до конца мая не поднимется выше 23 градусов, по их прогнозам, и 29 мая воздух прогреется лишь до +21.