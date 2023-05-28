И ведь только-только поженились… Под Рязанью муж избивал лежащую в траве на обочине дороги жену

На обочине трассы под Рязанью муж на глазах у всех избивал жену. Фото: Рамиль Галиев

В Рязанском районе на глазах у многих водителей муж избивал жену. Сообщение появилось в паблике «Рязань».

«Сегодня [опубликовано 28 мая] ехала на своем авто из деревни Красный Восход в поселок Варские в магазин, и увидела просто выходящую из ряда вон ситуацию. Вдоль дороги в траве парень избивает лежащую девушку. Остановилась метрах 30 от них, позвонила в полицию, там мне предложили позвать людей на помощь. В итоге после меня остановился крепкий парень. Поняв, что нас уже двое, я подошла к девушке, спросила, нужно ли вызвать полицию. Она отвечает, что нет, мол, это ее муж», - пишет анонимная подписчица.

По словам автора сообщения, молодая пара только поженились. Девушка якобы сказала, что вызвала такси, но машины не было.

«В итоге я предложила хотя бы увезти ее в Варские на остановку, чтобы оттуда добраться до Рязани, подальше от этого мужа. Посадила девушку, двери заблокировала, но прилетел ее муж, встал на дороге, бил по капоту, стал отрывать дворники, в итоге пришлось высадить девушку», - продолжает женщина.

В итоге, по словам автора, в дело вмешался второй остановившийся водитель. Именно он смог усмирить «пьяного психопата», а девушка поймала попутку и уехала.