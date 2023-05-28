Срочно разыскивают 65-летнего рязанца, ушедшего из дома в одних тапочках

В Рязани пропал 65-летний Алексей Тетюцкий.

В Рязани срочно разыскивают 65-летнего Алексея Тетюцкого. Информация о пропаже появилась от поисково-спасательного отряда «ЛизаAlert Рязань».

По данным волонтеров, мужчина пропал 25 мая 2023 года. Именно с этого дня о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Алексея Тетюцкого: рост 173 см, нормального телосложения, седые волосы и серо-зеленые глаза.

Был одет на момент исчезновения: темно-синие куртка и штаны, черные резиновые тапочки.

«Нуждается в медицинской помощи. Не ориентируется в пространстве», - говорится в ориентировки поисковиков.

Сообщить любую информацию о местонахождении мужчины можно по телефону 112.