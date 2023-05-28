Самолет АН-2П теперь дежурит на аэродроме Протасово под Рязанью для обнаружения лесных пожаров

Самолет АН-2П будет дежурить на аэродроме Протасово под Рязанью в пожароопасный период. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Рязанская область вошла в число регионов ЦФО, которые усилили авиационный мониторинг лесных территорий для оперативного обнаружения лесных и ландшафтных пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом на все время пожароопасного сезона региону предоставили самолет АН-2П. Базируется он на аэродроме Протасово под Рязанью. Воздушное судно оборудовали водосливным устройством, емкостью 1000 литров. В состав экипажа вошел летчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана».

Как только обнаружится возгорание, самолет облетит задымленный участок, а летчик-наблюдатель определит координаты, площадь пожара и оперативно сообщит в региональную диспетчерскую службу.