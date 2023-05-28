Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 8:24

Самолет АН-2П теперь дежурит на аэродроме Протасово под Рязанью для обнаружения лесных пожаров

Самолет АН-2П дежурит на аэродроме Протасово весь пожароопасный период
Источник:kp.ru
Самолет АН-2П будет дежурить на аэродроме Протасово под Рязанью в пожароопасный период.

Самолет АН-2П будет дежурить на аэродроме Протасово под Рязанью в пожароопасный период.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Рязанская область вошла в число регионов ЦФО, которые усилили авиационный мониторинг лесных территорий для оперативного обнаружения лесных и ландшафтных пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом на все время пожароопасного сезона региону предоставили самолет АН-2П. Базируется он на аэродроме Протасово под Рязанью. Воздушное судно оборудовали водосливным устройством, емкостью 1000 литров. В состав экипажа вошел летчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана».

Как только обнаружится возгорание, самолет облетит задымленный участок, а летчик-наблюдатель определит координаты, площадь пожара и оперативно сообщит в региональную диспетчерскую службу.