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НовостиПроисшествия27 мая 2023 17:17

«Схватила острые ножницы и начала нападать». За неудачную стрижку рязанка накинулась на парикмахера

За неудачную стрижку рязанка напала на парикмахера, вооружившись острыми ножницами
Источник:kp.ru
За неудачную стрижку рязанка напала на парикмахера, вооружившись острыми ножницами.

За неудачную стрижку рязанка напала на парикмахера, вооружившись острыми ножницами.

27 мая в рязанской парикмахерской клиентка напала на мастера. Фото и видео происшествия опубликованы в сообществе «Подслушано Ряжск».

Инцидент произошел в салоне-парикмахерской «Стиль». По словам очевидцев, в заведение пришли две пьяные женщины. Одна из них была записана на стрижку.

- Родственнице этой женщины не понравилась стрижка, и она решила отомстить. Подошла к инструменту мастера, схватила острые ножницы и начала нападать, - рассказывает автор поста, отметив, что после нападения клиентка оскорбляла и угрожала парикмахеру.

Сообщается, что на месте работали сотрудники полиции.

Подробности происшествия уточняются.