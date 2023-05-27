«Схватила острые ножницы и начала нападать». За неудачную стрижку рязанка накинулась на парикмахера

За неудачную стрижку рязанка напала на парикмахера, вооружившись острыми ножницами.

27 мая в рязанской парикмахерской клиентка напала на мастера. Фото и видео происшествия опубликованы в сообществе «Подслушано Ряжск».

Инцидент произошел в салоне-парикмахерской «Стиль». По словам очевидцев, в заведение пришли две пьяные женщины. Одна из них была записана на стрижку.

- Родственнице этой женщины не понравилась стрижка, и она решила отомстить. Подошла к инструменту мастера, схватила острые ножницы и начала нападать, - рассказывает автор поста, отметив, что после нападения клиентка оскорбляла и угрожала парикмахеру.

Сообщается, что на месте работали сотрудники полиции.

Подробности происшествия уточняются.