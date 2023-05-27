28 мая в рязанском Лесопарке состоится благотворительный пробег

В Лесопарке Рязани пройдет благотворительный пробег. Фото: администрация Рязани.

В воскресенье, 28 мая, в рязанском Лесопарке состоится традиционный благотворительный пробег «Спорт во благо». Соответствующий пост появился на странице администрации Рязани в соцсети ВКонтакте.

Соревнования начнутся в 11:00. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Участниками забега могут стать все желающие при наличии медицинской справки о допуске и стартовом взносе. Для бегунов будут разные возрастные категории:

- от 0 до 5 лет – забег на 50 метров. (Для малышей регистрация, взнос и справка не нужны. Дети получат подарок);

- от 6 до 13 лет – дистанция в 300 метров;

- от 14 до 17 лет – дистанции в один километр и пять километров;

- от 18 лет и старше – один, пять и десять километров;

Кроме того, посоревноваться могут и неспортивные рязанцы. Для них придумали костюмированный забег на 300 метров. В этом случае будет оцениваться оригинальность костюма.

Стартовые взносы направят на ремонт помещения Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства.