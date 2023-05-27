28 мая в Рязанской области ожидается гроза и до +23 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС поделилось с рязанцами, какая погода их ждет в воскресенье, 28 мая. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе сохраняется переменная облачность. Ночью местами пойдет небольшой дождь. Днем местами ожидается кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер подует северо-западный и северный, со скоростью 6-11 метров в секунду. А местами порывы ветра достигнут и 12-17 м/с.

В ночное время синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов Цельсия. Днем будет тепло: от +18 до +23°С.