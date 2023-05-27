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НовостиОбщество27 мая 2023 12:59

«Под жесткий контроль!» Рязанский следком предложил усилить контроль над использованием электросамокатов

Рязанский следком предложил усилить контроль над использованием электросамокатов
Источник:kp.ru
Рязанский следком предложил усилить контроль над использованием электросамокатов.

Рязанский следком предложил усилить контроль над использованием электросамокатов.

СУ СК России по Рязанской области в адрес депутата Госдумы ФС РФ и Члена Совфеда направило предложения по эксплуатации электросамокатов. Соответствующий пост появился на странице ведомства.

В ходе обсуждения данной темы будут рассмотрены ряд дополнительных мер, направленные на снижение уровня травматизма в инцидентах с участием электрических самокатов. Вопросы будут обсуждаться на законодательном уровне.

- Электросамокаты под жесткий контроль! - говорится в сообщении.