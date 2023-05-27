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НовостиОбщество27 мая 2023 12:21

Более тысячи сосен высадили рязанцы у Солотчи

На месте вырубленных ослабленных деревьев появились новые двухлетние сосны
Источник:kp.ru
Вблизи Солотчи высадили новые деревья. Фото: https://admrzn.ru/

Вблизи Солотчи высадили новые деревья. Фото: https://admrzn.ru/

В пятницу, 26 мая, вблизи поселка Солотча в лесу высадили новые сосны. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Участниками посадки стали активисты, экологи, волонтеры, сотрудники муниципальных организаций, активисты рабочей группы по экостандарту города.

Для восстановления леса двухлетние сосны посадили в ряды на месте, где вырубили старые ослабленные деревья.

Саженцы посадили в ряды недалеко друг до друга, потому что не все деревья вырастут до взрослого состояния. Всего было высажено более 1000 сеянцев сосен.