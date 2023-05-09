Павел Малков: Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости и огромной благодарности ко всем фронтовикам и труженикам тыла. Фото: ryazan.er.ru.

«Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости и огромной благодарности ко всем фронтовикам и труженикам тыла. Их патриотизм – пример для всех нас. В годы Великой Отечественной войны народ сплотился в борьбе за свободу и мирное будущее нашей страны. Подвиги дедов и прадедов вдохновляют сегодня наших бойцов в зоне специальной военной операции. Российские военнослужащие встали на защиту Отечества и с честью выполняют поставленные задачи.

Мы не забудем, какой ценой досталась Победа, и тех, кто отдал жизни, защищая Родину.

С Днем Победы!».