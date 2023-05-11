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НовостиЗвезды11 мая 2023 14:52

Планы изменились. Григорий Лепс не выступит в Рязани 16 мая

Концерт Григория Лепса в Рязани перенесли с 16 мая на осень
Источник:kp.ru
Григорий Лепс не выступит в Рязани 16 мая. Концерт перенесен на осень.

Григорий Лепс не выступит в Рязани 16 мая. Концерт перенесен на осень.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс не выступит в Рязани 16 мая. На эту дату у певца был запланирован концерт во дворце спорта «Олимпийский».

Шоу должно было пройти в рамках юбилейного тура, посвященного 60-летию артиста. Впрочем, оно не отменено, а перенесено — на 28 октября 2023 года.

«В связи с изменением в гастрольном графике артиста», - таким комментарием сопроводили представители артиста новость о переносе на официальном сайте Григория Лепса.

Также отмечается, что все билеты будут действительны на новую дату.