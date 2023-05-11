На Солотчинском мосту под Рязанью для проведения ремонта перекрыли полосу

В четверг, 11 мая, на Солотчинском мосту через Оку под Рязанью ведутся дорожные работы.

В первой половине дня была перекрыта одна полоса по направлению движения в город, из-за чего образовалась пробка при въезде в Рязань со стороны Солотчи. Ближе к вечеру дорожники принялись за ремонт дорожного полотна на другой стороне дороги, чем спровоцировали пробку при выезде из города.

Как отмечал губернатор Рязанской области Павел Малков, латание выбоин на мосту станет регулярным, пока не будет построен мост-дублер.