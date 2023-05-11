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НовостиОбщество11 мая 2023 14:20

На Солотчинском мосту под Рязанью для проведения ремонта перекрыли полосу

При выезде из города образовалась пробка
Источник:kp.ru
На Солотчинском мосту под Рязанью для проведения ремонта перекрыли полосу

На Солотчинском мосту под Рязанью для проведения ремонта перекрыли полосу

В четверг, 11 мая, на Солотчинском мосту через Оку под Рязанью ведутся дорожные работы.

В первой половине дня была перекрыта одна полоса по направлению движения в город, из-за чего образовалась пробка при въезде в Рязань со стороны Солотчи. Ближе к вечеру дорожники принялись за ремонт дорожного полотна на другой стороне дороги, чем спровоцировали пробку при выезде из города.

Как отмечал губернатор Рязанской области Павел Малков, латание выбоин на мосту станет регулярным, пока не будет построен мост-дублер.