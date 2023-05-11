Ларису Митяеву повторно назначили председателем Арбитражного суда Рязанской области

Лариса Игоревна Митяева назначена председателем Арбитражного суда Рязанской области на очередной срок полномочий.

Лариса Митяева повторно назначена председателем Арбитражного суда Рязанской области. Соответствующий Указ Президента РФ №332 издан 10 мая.

Уроженка Рязани, кандидат юридических наук Лариса Митяева находится на должности с февраля 2017 года. До этого, с 2012-го, была председателем второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Судьей рязанского арбитража выпускница Московского института экономики, менеджмента и права стала в 2009 году. Сейчас имеет первый квалификационный класс.