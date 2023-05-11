Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:31

Солнце ослепило. В Спасском районе 27-летняя водитель «Лады» на скорости съехала в кювет и перевернулась

В Спасском районе 27-летняя водитель «Лады» попала в серьезное ДТП из-за яркого солнца
Источник:kp.ru
В ДТП водитель получила травмы и обращалась за медицинской помощью в больницу. Фото: «Пресса»

В ДТП водитель получила травмы и обращалась за медицинской помощью в больницу. Фото: «Пресса»

Яркое весеннее солнце стало вероятной причиной ДТП, которое произошло накануне, 10 мая, в Спасском районе. На трассе Спасск – Ижевское между селами Городец и Ужалье автомобиль LADA Granta съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Как сообщает издательство «Пресса», в салоне перевернувшейся отечественной легковушки находилась 27-летняя женщина. Пострадавшая пояснила, что потеряла контроль над машиной после того, как ее ослепили солнечные лучи. В результате ДТП водитель получила травмы, с которыми обращалась в больницу.

По словам инспекторов Спасского ОГИБДД, женщина получила водительские права относительно недавно, и стаж вождения у нее пока небольшой.