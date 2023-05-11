В рязанском небе засняли три летательных аппарата, принятых за беспилотники

В небе над Рязанью засняли три летательных аппарата, принятых за беспилотники

В четверг, 11 мая, в рязанском небе засняли три летательных аппарата, похожих на беспилотники. Об этом сообщили в ТГ-канале «РЗН Лайф» со ссылкой на очевидцев.

- В небе над Засечьем и Кирицами. Сегодня первые фото в 10.30, вторые в 11.30, маршрут один и тот же, - написала автор фотографий.

Известный блогер Анатолий Шарий также прокомментировал информацию в своем ТГ-канале:

- Беспилотники в Рязани, вполне возможно, взлетают с полигона, где испытывают новые военные беспилотники. В том числе Альтиус и Орион. Туда еще не прилетало, - написал он.

Как отметил Рзн.Инфо источник в экстренных службах, замеченные аппараты были легкой авиацией, которые совершали учебно-тренировочные полеты.