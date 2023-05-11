Пеликан, птенцы и лестница из книг. Жюри выбрало вариант нового памятника педагогам в Рязани

Скульптурную композцию планируют установить в сквере на улице Ленина, у городского управления образования.

В Рязанском институте развития образования подвели итоги конкурса на лучший эскиз «скульптурной композиции, посвященной педагогической профессии». Памятник планируют установить в зеленой зоне на улице Ленина напротив городского управления образования и молодежной политики (дом 45а). Это место по итогам опроса на Госуслугах предложено назвать Педагогическим сквером.

Организаторы конкурса сообщают, что участники представили 14 работ - пять макетов и девять планшетных изображений. Жюри большинством голосов отдало предпочтение варианту Олега Седова, автору памятника Евпатию Коловрату в Рязани.

«Жюри конкурса предложило учесть замечания, высказанные в ходе проведения заседания, и к 20 мая текущего года представить проект в доработанном виде членам жюри конкурса», - говорится в публикации РИРО.

Отметило жюри и еще две работы. Одну из них (автор - Юрий Злотя) могут рассмотреть как модель памятника, «посвященного педагогам и детям военного времени», другую (автор - Василий Горбунов) - как основу для малой скульптурной формы в одном из общественных мест города Рязани.