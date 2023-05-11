В рязанских Кельцах засняли огромное стадо кабанов. Фото: соцсети

Жители деревни Кельцы в Рязанской области сняли на видео большое стадо кабанов, переходящих лесную дорогу. Об этом сообщается в сюжете ГТРК «Ока».

Автор кадров поясняет, что насчитал почти 50 особей в стаде, что почти в два раза больше, чем обычно принято у этих животных.

По мнению наблюдателя, кабаны явно искали пищу. Оператор снимал из окна автомобиля, ведь если в стаде есть секачи, что они могут проявить агрессию, защищая выводок.