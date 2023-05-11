Очередное превышение ПДК сероводорода в воздухе выявили в Рязани.

Минприродопользования Рязанской области отчиталось о результатах мониторинга атмосферного воздуха за пять дней — в период с 5 по 9 мая. По словам чиновников, превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано единожды.

7 мая стационарный пост наблюдения на улице Интернациональной обнаружил в одной из проб сверхнормативное содержание сероводорода — в 1,1313 раза больше ПДК.

Передвижные экологические лаборатории сделали только два выезда. Оба — днем 5 мая на улицы Новаторов и Нахимова. Превышений ПДК эти проверки не выявили.