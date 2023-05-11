Рязанская БСМП увеличила число дежурных травматологических и хирургических бригад. И вот почему

Количество дежурных бригад в рязанской БСМП увеличилось до пяти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рязанской больнице скорой медицинской помощи выросло число дежурных бригад по оказанию экстренной помощи. Хорошую новость в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба медучреждения. Теперь помощь пациентам круглосуточно и семь дней в неделю оказывают три хирургические и две травматологические бригады специалистов.

По словам главврача больницы Сергея Тарасенко, с помощью этой меры медучреждение планирует существенно улучшить качество лечения, так как в случае поступления большого количества экстренных больных не придется отрывать от работы хирургические бригады, задействованные на плановых операциях, а также тех, кто работает в стационарах.

- Следовательно, все больные – и экстренные, и плановые, будут получать необходимое лечение вовремя и в полном объеме, - отметил Тарасенко.

Он также добавил, что с увеличением количества дежурных бригад теперь в БСМП может проводиться до 25 экстренных операций в сутки. При этом режим и график плановых хирургических вмешательств не нарушаются.