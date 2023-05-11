Рязанского аиста-инвалида перевезли на реабилитацию в Москву

10 мая сотрудники Рязанского дома белого аиста перевезли в центр реабилитации «Орнитарий» в Сокольниках покалеченного в дикой природе аиста. Неделей ранее его обнаружили жители райцентра Сапожок. У птицы отсутствовала часть ноги, что делало ее более уязвимой в природной среде по сравнению со здоровыми сородичами. Видимо, в поисках более легкодоступной пищи, она вышла к людям. Птицу передали местному ветеринару, а для проведения дальнейшего комплексного обследования было решено перевезти аиста в столицу, о чем рязанские орнитологи договорились с московскими коллегами.

Дорогу к новому месту жительства птица перенесла стоически. По приезду в Сокольники, после проведенных процедур и визуального ветеринарного осмотра, аиста поселили в вольер, напоили и накормили. Рацион птицы, правда, теперь несколько сменится. На новом санаторном месте жительства в меню обильно представлено мясо. Пока аист жил на передержке в Сапожке, его кормили рыбой, и покупной, и местной. Наблюдавшие за питомцем неравнодушные сапожковцы говорят, что и лягушками иной раз потчевали.

Вместе с вынужденным переселенцем в вольере «Орнитария» содержатся гуси и другие аисты. Контакт с ними, правда, пока не налажен – на это потребуется время. О том, как проходит реабилитация крылатого найденыша, можно наблюдать в режиме онлайн с помощью камеры Рязанского дома белого аиста, установленной на территории «Орнитария». Для этого введите в строку браузера ссылку: http://31.44.55.42:555/G754qqbn?container=mjpeg&stream=main