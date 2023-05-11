Спасатели на двух лодках продолжают поиски упавшего с моста через Оку рязанца

Мужчину, упавшего 9 мая с Солотчинского моста, утром 11 мая еще не обнаружили.

Под Рязанью продолжаются поиски упавшего в Оку с Солотчинского моста мужчины. Ранее стало известно, что погиб житель Захаровского района 1964 года рождения.

Трагический инцидент произошел утром 9 мая. К поискам тела МЧС подключило две единицы техники (то есть лодки) и пятерых сотрудников поисково-спасательной службы на воде Рязанской области.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, по состоянию на утро 11 мая тело до сих пор не обнаружено. В поисках задействованы те же силы.