Водитель автомобиля ВАЗ погиб, врезавшись в столб на трассе М5 «Урал» под Рязанью

От легковушки осталась только груда металла. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло вечером 10 мая в Рязанском районе. На 216 километре автомобильной дороги М5 «Урал» автомобиль ВАЗ-21053 на скорости врезался в столб. Подробности серьезной аварии рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

В момент ДТП за рулем отечественной машины находился 29-летний мужчина – житель Шиловского района. По предварительной информации, столкновение с опорой линии электропередач произошло по причине того, что водитель при движении по трассе не справился с управлением.

В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте. Обстоятельства аварии уточняют сотрудники областной Госавтоинспекции.

От полученных травм водитель умер на месте ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

В целом, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, один человек погиб и трое травмировались.