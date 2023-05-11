Рязанский минтранс начнет разработку проекта мост-дублера через Оку с выходом к селу Дядьково

Ранее московское ОАО «Институт Гипростроймост» показало, как будет выглядеть мост-дублер через Оку под Рязанью. Источник: giprostroymost.ru

В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации для строительства моста-дублера через Оку под Рязанью. Об этом министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщило под одной из своих публикаций.

4 мая глава минтранса Павел Супрун выезжал в село Дядьково, к которому планируют вывести мост-дублер через развязку. Исходя из отчета о мероприятии, от концепции, вызвавшей беспокойство местных жителей, чиновники отказываться не намерены. Она включает в себя, в том числе, реконструкцию с расширением до четырех полос улиц Центральной и Грачи в Дядькове.

«Определили границы предполагаемого участка реконструкции. Пожелания жителей по устройству съездов к жилым домам и обустройству пешеходных переходов будут учтены при проектировании», - сообщается по итогам встречи.

В комментариях чиновники минтранса еще раз заверили, что обязательно учтут пожелания по съездам и пешеходным переходам, но при этом четко дали понять, что место под строительство моста-дублера определено и реконструкции быть:

«При проведении масштабной стройки планируем также провести реконструкцию дороги по улице Центральная в селе Дядьково», - говорится в ответе.