Рязанскому губернатору направили депутатский запрос о ремонте дороги в Турлатове

Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев направил запрос губернатору региона Павлу Малкову с просьбой дать поручения по капитальному ремонту дороги в Турлатово.

- По многочисленным запросам жителей Турлатово, Рязани и Рязанского района отправил депутатский запрос губернатору Рязанской области. В этот раз не стали собирать подписи, как в Туме, за детскую поликлинику. Считаю, вопрос так же важен и очевиден - дорога нужна всем рязанцам! Пора принимать реальные меры! – отметил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду» Григорий Парсентьев.

В своем обращении он пояснил, что жители поселка жалуются на аварийное состояние дороги от Ряжского шоссе до поселка Турлатово:

- Во многих местах имеются полные разрушения автодороги, присутствуют глубокие ямы, выбоины, трещины и другие дефекты асфальтового покрытия.

Кроме того, согласно разрешенной схеме движения, этот участок является единственным подъездным путем к биологическим очистным сооружениям Рязани, на территории которых расположены опасные производственные объекты. Таким образом, местные жители рискуют не только своим транспортом, но и здоровьем.