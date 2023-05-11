Бил в голову, шею и туловище. В поселке Старожилово местный житель нанес приятелю более 50 ножевых ранений

Жителя поселка Старожилово будут судить за попытку убийства знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязанской области предстанет перед судом житель поселка Старожилово. Безработный мужчина 1974 года рождения обвиняется в попытке убийства знакомого и сразу по двум статьям: части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Бытовая драма произошла в райцентре 7 февраля 2023 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с односельчанином и кинулся на него с ножом. В общей сложности он нанес потерпевшему более 50 ударов в область головы, шеи и туловища. Когда мужчина потерял сознание, обвиняемый решил, что он умер и оставил его.

Однако соседи незамедлительно обратились в полицию. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь удалось спасти.

Расследование уголовного дела завершено. Теперь свой вердикт должен будет вынести суд – материалы с обвинительным заключением уже направлены для рассмотрения по существу.