Соглашение о строительстве мусоросортировочных станций и мусорных полигонов подписала Рязанская область

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области подписало концессионное соглашение с компанией «Рязанский экотехнопарк». Оно рассчитано на 25 лет, предусматривает строительство до конца 2024 года пяти мусоросортировочных станций и четырех мусорных полигонов. Об этом сообщила на официальной странице зампред регионального правительства Юлия Швакова.

«Новые полигоны будут построены на месте старых, не соответствующих современным требованиям, что позволит обеспечить 100% обработку отходов на территории области в соответствии с задачами нацпроекта «Экология», - заверила Швакова.

По ее словам, полигоны смогут принимать 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Объем инвестиций в рамках концессионного соглашения оценивается в 2,4 млрд рублей. 95% этих средств «Рязанский экотехнопарк» получит от Российского экологического оператора в виде заемных средств на льготных условиях.