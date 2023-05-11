В Рязани вновь объявили поиски 9-летнего мальчика, пропадавшего недавно

Платона Гусева ищут уже не в первый раз.

9 мая снова пропал 9-летний Платон Гусев. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Мальчика 2013 года рождения разыскивали совсем недавно, 3 мая, и обнаружили в тот же день. Также ребенок пропадал в октябре 2021 года.

Его приметы: телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые. Одет мальчик был в толстовку цвета хаки, голубые джинсы и черные кроссовки на белой подошве.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.