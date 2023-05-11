Облил бензином и грозил поджечь. Нешуточные страсти разгорелись между бывшими любовниками с разницей в 21 год

Нешуточные страсти разгорелись между 59-летней жительницей города Новомичуринска и ее 38-летним знакомым. Мужчина облил ее бензином и чуть было не поджег, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По данным полиции, представители разных поколений какое-то время сожительствовали, но молодой любовник стал пьянствовать, и женщина решила прекратить с ним отношения. Попытки покинутого уговорить возлюбленную вернуться успехом не увенчались.

В очередной раз припав к бутылке, мужчина пришел к дому бывшей сожительницы. Стоило хозяйке открыть дверь, гость облил ее бензином и пригрозил поджечь.

Женщине удалось укрыться и вызвать полицейских, которые разыскали и задержали негодяя. Против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).