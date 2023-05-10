Одним росчерком пера. Путин 10 мая подписал указ о назначении судей в Рязанской области

Путин подписал очередной указ о назначении судей в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два судьи из Рязанской области получили назначения. Речь идет о Сергее Сафронове, некогда работавшим мировым судьей в Шиловском районе, и Ольге Тимониной – мировой судье из Скопинского района.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал Указ о назначении Сафронова Сергея Владимировича судьей Советского районного суда Рязани, а Тимониной Ольги Борисовны - судьей Скопинского районного суда Рязанской области.

28 октября 2022 года по итогам очередного заседания квалификационной коллегии судей Рязанской области Тимонина и Сафронов получили рекомендации на вакантные судейские должности.