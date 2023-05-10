Ночью 11 мая в Рязанской области ожидаются заморозки до -2, а днем – тепло до +18

В Рязанской области постепенно теплеет.

В Рязанской области постепенно теплеет. В ночь на 11 мая местами еще сохранятся заморозки до -2 градусов, тогда как на большей части территории региона ожидается температура 0…+5. Днем при этом воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Что касается осадков, то они возможны днем, но небольшие и лишь местами. Конкретно Рязань, исходя из прогноза областного филиала Росгидромета, дождь обойдет стороной.

«Ветер северной четверти, 4-9 м/с», - говорится в прогнозе.

После среды температура также будет хоть на градус, но повышаться. Осадки в ближайшие дни маловероятны.