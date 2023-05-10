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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:17

СК выясняет причину внезапной смерти 20-летней студентки РГУ

СК проводит проверку по факту смерти студентки РГУ
Источник:kp.ru
Смерть 20-летней студентки Рязанского государственного университета не была насильственной.

Смерть 20-летней студентки Рязанского государственного университета не была насильственной.

По факту внезапной смерти 20-летней студентки РГУ Виктории Бобковой Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти девушки, а также все обстоятельства случившегося.

К настоящему времени известно, что на теле студентки следов криминального характера не обнаружено.

О смерти девушки стало известно 10 мая. Только в марте ей исполнилось 20 лет. Она училась в Институте естественных наук РГУ (читать подробнее).