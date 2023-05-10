Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 13:16

Боеприпас времен войны обнаружила жительница Милославского района

Предположительно, найден немецкий снаряд
Источник:kp.ru
Жительница Милославского района обнаружила около дома боеприпас времен ВОВ

Жительница Милославского района обнаружила около дома боеприпас времен ВОВ

В Милославском районе жительница деревни Покрово-Шишкино обнаружила за забором своего частного дома боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом 10 мая сообщает издательство «Пресса».

Женщина собирала листву, когда случайно увидела редкую находку. Она позвонила в полицию, и прибывшие на место стражи порядка оцепили территорию. Чтобы убедиться в безопасности снаряда, пришлось вызывать саперов из областного центра. Специалисты выяснили, что взрывных элементов в снаряде нет и он безопасен. По мнению экспертов, снаряд, предположительно, немецкий.