Боеприпас времен войны обнаружила жительница Милославского района

Жительница Милославского района обнаружила около дома боеприпас времен ВОВ

В Милославском районе жительница деревни Покрово-Шишкино обнаружила за забором своего частного дома боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом 10 мая сообщает издательство «Пресса».

Женщина собирала листву, когда случайно увидела редкую находку. Она позвонила в полицию, и прибывшие на место стражи порядка оцепили территорию. Чтобы убедиться в безопасности снаряда, пришлось вызывать саперов из областного центра. Специалисты выяснили, что взрывных элементов в снаряде нет и он безопасен. По мнению экспертов, снаряд, предположительно, немецкий.