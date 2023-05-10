Объявлены закупки на ремонт девяти дорожных участков в Рязани в 2023 году

Девять дорожных участков в Рязани отремонтируют за 126,5 млн рублей. Закупку с такой начальной ценой объявило управление благоустройства города администрации Рязани.

Вот на каких дорогах пройдут работы (в скобках – протяженность участка):

- Коммунистический переулок между 1-й и 2-й Безбожными улицами (ныне – 1-й и 2-й Вокзальные проезды);

- дорога возле домов 30-37 в поселке Мехзавод (836 м);

- Орсовская улица, от дома 1Б по Орсовской улице до дома 14А по Московскому шоссе (265 м);

- Рыбацкая улица (560 м);

- Светлая улица (406 м);

- Скорбященский проезд (236 м);

- дорога от Восточного промузла до площадки корпорации "Технониколь" (КПП № 5) (836 м);

- дорога от Ряжского шоссе до а/к "Сатурн-2" (Ряжское шоссе, 10) (162 м).

Срок выполнения работ, обозначенный в проекте контракта – до 1 октября 2023 года.

Отметим, что ремонт и устройство ливневой канализации предусмотрены только на одном из участков, в Коммунистическом переулке.