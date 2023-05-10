Туманности, галактики, затмения. 11 мая откроется выставка «Космос земли Рязанской»

11 мая откроется выставка «Космос земли рязанской». Фото: RZNASTRO

В четверг, 11 мая, в рязанском музейно-выставочном центре «Фотодом» на улице Почтовой в Рязани откроется выставка «Космос земли Рязанской». Об этом сообщили организаторы события.

На выставке представят свои работы участники творческого объединения RZNASTRO. Всего в экспозицию вошли 28 снимков звездного неба над Рязанской областью. На астрономических фото - туманности, галактики, Солнце, затмения, Млечный Путь, северное сияние.

- Астрофотография – один из самых сложных разделов фотографии, в котором должны сочетаться не только правильно настроенная техника, но масса других условий (атмосферных, погодных, магнитных, — отмечает куратор выставки Наталья Линда.

Начало мероприятия в 18.30. Выставка будет работать до 27 мая, с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов. Вход свободный, 0+. Адрес «Фотодома»: ул. Почтовая, 58, второй этаж.