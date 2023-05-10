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НовостиОбщество10 мая 2023 10:34

Мэрия Рязани передумала строить школу на месте бывшего троллейбусного депо на Дзержинского

Мэрия Рязани в ближайшее время не будет строить школу на месте троллейбусного депо на улице Дзержинского
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани больше не планирует строительство школы на улице Дзержинского. На фото троллейбусное депо УРТ, май 2018 года.

Мэрия Рязани больше не планирует строительство школы на улице Дзержинского. На фото троллейбусное депо УРТ, май 2018 года.

Городские власти передумали строить трехэтажную школу на 1100 мест на улице Дзержинского. Дефицитный для Рязани социальный объект хотели возвести на месте бывшего троллейбусного депо МУП «УРТ».

Еще весной 2020 года по результатам публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Рязани власти решили построить школу. Для этого территорию перевели из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону образовательных учреждений.

«В рамках действующих муниципальных программ проектирование и строительство школы по улице Дзержинского в настоящее время не предусмотрено», – сообщила в мае 2023 года порталу «ВидСбоку» мэрия.

В настоящее время на указанной территории по субботам проходят ярмарки выходного дня. А зимой складируют грязный снег, вывезенный с улиц Рязани.