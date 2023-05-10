Внезапно умерла 20-летняя студентка РГУ Виктория Бобкова

Умерла 20-летняя студентка РГУ имени С.А. Есенина Виктория Бобкова.

Скончалась студентка Рязанского государственного университета им. Есенина Виктория Бобкова. Печальную весть принесла администрация Института естественных наук РГУ.

Девушке только 6 марта исполнилось 20 лет, она училась по профилю «Биоинженерия и биотехнология».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бобковой Виктории. Разделяем вместе с вами горечь утраты», - говорится в некрологе.

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