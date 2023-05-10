Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 8:52

Внезапно умерла 20-летняя студентка РГУ Виктория Бобкова

Ушла из жизни студентка РГУ Виктория Бобкова
Источник:kp.ru
Умерла 20-летняя студентка РГУ имени С.А. Есенина Виктория Бобкова.

Умерла 20-летняя студентка РГУ имени С.А. Есенина Виктория Бобкова.

Скончалась студентка Рязанского государственного университета им. Есенина Виктория Бобкова. Печальную весть принесла администрация Института естественных наук РГУ.

Девушке только 6 марта исполнилось 20 лет, она училась по профилю «Биоинженерия и биотехнология».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бобковой Виктории. Разделяем вместе с вами горечь утраты», - говорится в некрологе.

В первых числах мая скончался 43-летний сотрудник минсельхоза Александр Мурзин. Похоронили его на малой родине (читать подробнее).